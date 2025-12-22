Honor'dan Aşırı İnce Telefon Geliyor! 200 MP Kameraya Sahip

Honor, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Magic 8 Air olarak isimlendirilen akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Bu kamera sayesinde kaliteli görüntüler elde edilebilecek. Honor'un yeni telefonu ayrıca çok ince olacak.

Honor Magic 8 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Arka Kamera: 200 MP ana kamera + telefoto kamera

200 MP ana kamera + telefoto kamera Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh Kalınlık: 5 mm veya 6 mm

Ortaya çıkan bilgliere göre Honor Magic 8 Air, 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Honor Magic 8 Pro'da ise 6,71 inç ekran büyüklüğü, 1256 x 2808 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 458 PPI piksel yoğunluğu ve OLED ekran tercih edilmişti. Yeni telefonda da OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve bir telefoto kamera yer alacak. Telefoto kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı henüz belli değil. Magic 8 Pro'da 50 megapiksel ana kamear, 200 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim.

Honor'un yeni Android telefonu 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefonun şarj hızına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Magic 8 Pro'da ise 7.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut. Magic 8 Air'in ayrıca 5 mm veya 6 mm kalınlığında olacağı iddia edildi. Bu, telefonun çok ince olacağını gösteriyor.

Honor Magic 8 Air Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor'un merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Magic 8 Air'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi. Aynı tarihte Honor Magic 8S isimli çok güçlü bir akıllı telefonun da tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak.