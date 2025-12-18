Honor'dan OLED Ekranlı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü
Honor Magic 8 Mini'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Android telefon, OLED ekran üzerinde yüksek çözünürlük sunacak. İşte telefonun detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor Magic 8 Mini, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.
- Magic 8 Pro 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak.
- Telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak.
Honor, Magic 8 Mini isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Honor Magic 8 Mini'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekranı ile üst düzey bir deneyim sunacak. Telefon ayrıca güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sağlayacak.
Honor Magic 8 Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,3 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + periskop telefoto kamera
- Batarya: 5.500 mAh
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9500
- Güvenlik: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 8 Mini, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Android telefon, LTPOP OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Honor Magic 8 Pro'da 6,71 inç ekran büyüklüğü, LTPO OLED, 1256 x 2808 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 6.000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.
Telefon gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
Magic 8 Mini'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve periskop telefoto kamera yer alacak. Ön kameranın ise kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı henüz belli değil. Magic 8 Pro ve Magic 8'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Dolayısıyla Magic 8 Mini'de de 50 megapiksel ön kamera görebiliriz.
Honor'un yeni akıllı telefonunda 5.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Akıllı telefonun şarj hızı ise henüz belli değil. Magic 8'de 90W, Magic 8 Pro'da ise 100W hızlı şarj desteği bulunuyor. Magic 8 Mini, ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.