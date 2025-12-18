POCO'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

POCO'nun merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli M8 Pro'nun ekran özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Telefon ayrıca dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü kamerayla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

POCO M8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj Hızı: 100W

100W İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO M8 Pro, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Ucuz Android telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. POCO M7 Pro'da 6,67 inç ekran büyüklüğü AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. M7 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 7025 Ultra işlemcisi mevcut.

M8 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Wi-Fi 6E, NFC ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini destekleyecek telefon, IP68 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

POCO M8 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M7 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 16 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. POCO M8 Pro'nun ise 19 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten ötürü akıllı telefonun farklı fiyatla piyasaya sürülebileceğini belirtelim.

POCO M8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO'nun bütçe dostu Android telefonu M8 Pro'nun 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber bütçe dostu telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli olacak. Uygun fiyata güçlü donanım sunan POCO M7 Pro, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.