OPPO'dan Aşırı Güçlü Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

Geçtiğimiz yıl Magic 7 serisini tanıtan OPPO, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Magic 8 Mini'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre OPPO'nun yeni telefonunda çok güçlü bir işlemci yer alacak. Telefon işlemcinin yanı sıra ekranıyla da etkileyecek.

OPPO Magic 8 Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO Magic 8 Mini, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon, büyük bataryaya rağmen ince bir gövde ile gelecek. Batarya kapasitesi ise henüz bilinmiyor.

Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunacağı söyleniyor. Dolayısıyla telefon, çoklu görev performansı konusunda sorunsuz bir deneyim elde edilmesini sağlayacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz.

OPPO Magic 8 Mini'nin arka yüzeyinde üç farklı kamera yer alabilir. Bunalr arasında ana kameranın yanı sıra telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera bulunabilir. Telefonun ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olması da bekleniyor.

OPPO Magic 8 Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

Magic 8 Mini'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Find X8 serisi ve Magic 7 serisi, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.