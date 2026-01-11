16 GB RAM'li İnce Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası
Honor Magic 8 Pro Air'in kamera özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki, ince tasarımı ile öne çıkan bu telefon nasıl bir görüntü sunacak? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor Magic 8 Pro Air, gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak.
- Telefon, 90W hızlı şarj desteği sunacak.
- Cihaz, 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olacak.
Honor'un kısa bir süre önce ortaya çıkan ince ve hafif bir akıllı telefonu Magic 8 Pro Air ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Daha önce pek çok özelliği ve tasarımı sızdırılan cihazın şimdi de kamera özellikleri açıklığa kavuştu. Cihaz gerek ön gerek arka kamerası ile kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor.
Honor Magic 8 Pro Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9500
- Ekran Boyutu: 6,3 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Batarya: 5.500 mAh
- Şarj: 90W
- Ön Kamera: 50 MP
- Arka Kamera: 50 MP + 64 MP
- Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10
- Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB
- RAM: 16 GB'a kadar
- Kalınlık: 6,1 mm
- Ağırlık: 155 gram
Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 8 Pro Air'in ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Arka tarafta ise Magic 8 Pro modelinde de kullanılan 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV50Q kamera yer alacak. Bu kamera, el titremesi ve benzeri durumlara karşı optik görüntü sabitleme desteğine sahip olacak.
Cihaz, 64 megapiksel çözünürlüğünde OV64B geniş açılı kameraya sahip olacak. Bu kamera, 3.2x optik zoom yapabilecek. Ayrıca OIS (Optik Görüntüleme Sabitleme) özelliğini de destekleyecek. Cihaz, 6,31 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.
6.3 mm kalınlığa ve yaklaşık 155-158 gram ağırlığında olacağı belirtilen telefon, gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 8 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.
Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek olan cihaz, 5.500 mAh batarya kapasitesi sunacak. Ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. RAM tarafında 16 GB'a kadar seçenek sunacak olan yeni model, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.