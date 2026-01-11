16 GB RAM'li İnce Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

Honor'un kısa bir süre önce ortaya çıkan ince ve hafif bir akıllı telefonu Magic 8 Pro Air ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Daha önce pek çok özelliği ve tasarımı sızdırılan cihazın şimdi de kamera özellikleri açıklığa kavuştu. Cihaz gerek ön gerek arka kamerası ile kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Honor Magic 8 Pro Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh Şarj: 90W

90W Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP + 64 MP

50 MP + 64 MP Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Android 16 tabanlı MagicOS 10 Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Kalınlık: 6,1 mm

6,1 mm Ağırlık: 155 gram

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 8 Pro Air'in ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Arka tarafta ise Magic 8 Pro modelinde de kullanılan 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV50Q kamera yer alacak. Bu kamera, el titremesi ve benzeri durumlara karşı optik görüntü sabitleme desteğine sahip olacak.

Cihaz, 64 megapiksel çözünürlüğünde OV64B geniş açılı kameraya sahip olacak. Bu kamera, 3.2x optik zoom yapabilecek. Ayrıca OIS (Optik Görüntüleme Sabitleme) özelliğini de destekleyecek. Cihaz, 6,31 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.

6.3 mm kalınlığa ve yaklaşık 155-158 gram ağırlığında olacağı belirtilen telefon, gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 8 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek olan cihaz, 5.500 mAh batarya kapasitesi sunacak. Ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. RAM tarafında 16 GB'a kadar seçenek sunacak olan yeni model, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.