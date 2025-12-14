16 GB RAM'li Amiral Gemisinin Fiyatı Şaşırttı! 200 MP Kamerası Var

Honor'un yeni amiral gemisi Magic 8 Pro geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtıldıktan sonra Malezya'ya gelmişti. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Peki, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Magic 8 Pro Avrupa pazarında ne kadar fiyata satılacak?

Honor Magic 8 Pro'nun Avrupa Fiyatı Sızdırıldı

Altın, camgöbeği ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Honor Magic 8 Pro'nun 1.199 euro (60.030 TL) ile 1.299 euro (65.037 TL) arasında bir fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunulacağı iddia edildi. Güçlü donanıma sahip olan akıllı telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

Honor Magic 8 Pro Özellikleri (Global)

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,71 inç

6,71 inç Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2808 piksel

1256 x 2808 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM Seçenekleri: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB / 1 TB

512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi: 7.100 mAh (Çin sürümü 7.200 mAh)

7.100 mAh (Çin sürümü 7.200 mAh) Hızlı Şarj: 100W

100W Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera + 200 MP Periskop Telefoto Kamera + 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

50 MP Ana Kamera + 200 MP Periskop Telefoto Kamera + 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera Ön Kamera: 50 MP

Honor Magic 8 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Android telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Yaklaşık 219 gram ağırlığında ve 8,32 mm kalınlığında olan telefonun ekranı 6,71 inç büyüklüğüne sahip. Amiral gemisi, LTPO OLED ekran üzerinde 1256 x 2808 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon ayrıca IP68 + IP69 + IP69K sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip.