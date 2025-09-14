Honor'dan iPad Mini Rakibi Güçlü Tablet Geliyor!

Honor, tablet pazarındaki payını artırabilmek için için yeni modeller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için yoğun mesai harcayan şirket, yakında büyük ekranlı amiral gemisi bir cihazı ve kompakt yapısıyla dikkat çekecek küçük bir tableti kullanıcılarla buluşturacak. İşte ayrıntılar...

Honor MagicPad 3 Pro ve MagicPad Mini Yolda

Honor’un kısa süre önce tanıttığı MagicPad 3, 13,3 inç büyüklüğünde 3.2K çözünürlüklü LCD ekranı, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 12.450 mAh bataryasıyla öne çıkmıştı. Yalnızca 5,79 mm kalınlığındaki ince tasarımı da dikkat çekmişti.

Seriye eklenecek Pro modelinin ise daha büyük bir ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca Qualcomm’un en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 8 Elite ile gelmesi ve yıl bitmeden Çin’de satışa sunulması bekleniyor. Bununla birlikte küçük ama güçlü tablet modeli de merakla bekleniyor.

Akıllı telefon dünyasında dünyasında güvenilir sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station (DCS), Honor'un MagicPad 3 Pro bir yana daha küçük boyutlu bir tablet üzerinde de çalıştığını iddia etti. Bu modelin isminin MagicPad Mini olacağı söyleniyor.

MagicPad Mini'nin Redmi K Pad, Huawei MatePad Mini ve Apple iPad Mini gibi kompakt cihazlara rakip olması muhtemel. Henüz teknik özellikleri belirsizliğini koruyor ancak cihazın Wi-Fi ve hücresel bağlantı destekli olacak şekilde iki versiyonunun piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Honor MagicPad Mini tanıtım tarihi de henüz net değil. Bu noktada çeşitli kaynaklar, 2026 yılının başlarını işaret ediyor.

