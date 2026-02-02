200 MP Kameralı Telefon Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu

Honor Magic 8 Pro, geçtiğimiz yıl Çin'de tanıtılmıştı. Amiral gemisinin şimdi de Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu. Cihaz, şık tasarım, yüksek çözünürlüklü üçlü kamera, yüksek şarj hızı, dev batarya kapasitesi ve güçlü bir işlemci ile birlikte çok yakın bir zamanda satışa sunulacak.

Honor Magic 8 Pro Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Honor Magic 8 Pro'nun Türkiye lansmanı, 3 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Çin'de cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu 4.499 yuan (28 bin 165 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu 4.999 yuan (31 bin 299 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Cihazın Türkiye'de ne kadar fiyata sahip olacağı ise şu anlık belirsizliğini koruyor.

Honor Magic 8 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,71 inç

6,71 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2808 piksel çözünürlük

1256 x 2808 piksel çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera + 200 MP Periskop Telefoto Kamera + 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

50 MP Ana Kamera + 200 MP Periskop Telefoto Kamera + 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP RAM Seçenekleri: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB / 1 TB

6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Magic 8 Pro, OLED ekran üzerinde 1256 x 2808 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. IP68, IP69 ve IP69K sertifikasına sahip olan cihaz, telefonun belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefon, 161,15 x 75 x 8,4 mm boyutlarında ve 213 gram ağırlığa sahip.

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise kullanıcıları 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri karşılıyor. Çin versiyonu 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip ancak Türkiye versiyonunun batarya kapasitesi henüz net değil.

Telefon, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Cihazda ayrıca parmak izi sensörü mevcut.