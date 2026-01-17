Honor'dan 120Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Honor, Magic 8 RSR Porsche Design isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Magic 8 RSR Porsche Design'ın ekran özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın ekranı 6,71 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 6000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Yüksek parlaklık ise güneş ışığı altında bile telefonun rahatça kullanılabilmesini sağlayacak.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın Özellik Listesi (Söylenti)

Magic 8 RSR Porsche Design gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Magic 7 RSR Porsche Design'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite bulunuyor.

Android tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek akıllı telefon, 16 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Akıllı telefon, 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Magic 8 RSR Porsche Design ayrıca 120W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 8 RSR Porsche Design, 19 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla beraber telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Akıllı telefonun gri, siyah ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyl gelmesi bekleniyor. Serinin bir önceki modeli olan Honor Magic 7 RSR Porsche Design, 2024 yılının aralık ayında duyurulmuştu.