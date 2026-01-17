12 GB RAM'li Telefon Performans Testinde! 10.000 mAh Bataryası Var

Realme'nin bütçe dostu telefonu P4 Power hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri sızdırılan P4 Power bu kez Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi ve RAM seçeneği de netleşti.

Realme P4 Power Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Realme P4 Power, RMX5107 model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon, tek çekirdek testinde 1.075 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.919 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

Realme P4 Power'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme P4 Power, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun çok uzun bir pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Realme P4 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj mevcut. Yeni telefonda da 90W veya 100W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme P3x'te ise sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği yer alacak. P4 Power, AMOLED ekran ile birlikte gelecek. P4 Pro'da 6,8 inç ekran büüyklüğü, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı yer alıyor.