16 GB RAM'li Telefon Performans Testinde! 120W Hızlı Şarj ve Dahası

Honor Magic 8 RSR Porsche Design hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan Magic 8 RSR Porsche Design, bu kez Geekbench'te görüntülendi. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi bulunacak.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Honor Magic 8 RSR Porsche Design, BKQ-AN20 model numarasıyla birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 3 bin 725 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin 494 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Daha önce ortaya çıkan bilgliere göre telefon 24 GB RAM seçeneğine de sahip olacak.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 24 GB'a kadar

24 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Boyutu: 6,71 inç

6,71 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 120W kablolu, 80W kablosuz

120W kablolu, 80W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69/69K

IP68/69/69K Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Magic 8 RSR Porsche Design gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Magic 7 RSR Porsche Design'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Akıllı telefon ayrıca 7.200 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyha ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak Honor Magic 8 RSR Porsche Design, 19 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi resmî olarak açıklanacak. Honor Magic 7 RSR Porsche Design, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.