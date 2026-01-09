Honor'un Yeni Telefonu Çok Hızlı Şarj Olacak! 24 GB RAM'i Var

Honor, Magic 8 RSR Porsche Design isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan Magic 8 RSR Porsche Design'ın bu kez görüntüsü paylaşıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarımı belli oldu. Görsele göre Android telefon, çok şık bir görünüme sahip olacak.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED Flaş yer alacak. Telefonun yan tarafında ses ve güç butonları bulunacak. Görselde telefonun mor renge sahip sürümü mevcut.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 24 GB

24 GB İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Boyutu: 6,71 inç

6,71 inç Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

IP68, IP69 ve IP69K Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera

Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 7 RSR Porsche Design'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Magic 8 RSR Porsche Design'ın ekranı 6,71 inç büyüklüğünde olacak. 3D yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğiyle birlikte gelecek telefon, 1.5K çözünürlük sunacak. 24 GB RAM seçeneği ile birlikte gelecek akıllı telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Android telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğü henüz belli değil ancak 50 megapiksel olabileceği tahmin ediliyor. Telefon ayrıca belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.