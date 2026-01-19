Uygun Fiyatlı POCO M8 Serisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu
POCO M8 serisinin Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı belli oldu. Peki, bütçe dostu telefon serisinde hangi donanım bulunuyor? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- POCO M8 serisi, 22 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'de satışa sunulacak.
- Telefon serisi, M8 5G ve M8 Pro 5G olmak üzere iki farklı modelden oluşuyor.
- M8 5G'de Snapdragon 6 Gen 3, M8 Pro 5G'de ise Snapdragon 7s Gen4 mevcut.
POCO, geçtiğimiz haftalarda M8 serisini tanıttı. M8 5G ve M8 Pro 5G olmak üzere iki farklı modelden oluşan seri Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Çok yakında satışa sunulacak akıllı telefonlarda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon işlemcileri bulunuyor. Telefonlar ayrıca yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.
POCO M8 Serisi Türkiye'ye Ne Zaman Tanıtılacak?
POCO'nun web sitesinde yer alan bilgilere göre M8 5G ve M8 Pro 5G, 22 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'de satışa sunulacak. Telefonların ne kadar fiyata satılacağı henüz belli değil. Çok şık tasarıma sahip olan akıllı telefonlarda siyah, gümüş ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.
POCO M8 5G Özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
- RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4X
- Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2
- Ekran Boyutu: 6,77 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2392 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Parlaklığı: 3200 nit parlaklık
- Ön Kamera: 20 MP
- Ana Kamera: 50 MP
- Hızlı Şarj: 45W
- Batarya: 5520 mAh
POCO M8 5G'de Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan POCO C85 5G'de ise Dimensity 6300 işlemcisi mevcut.
POCO M8 Pro 5G Özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
- RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 2.2
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.6) ana kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera
- Hızlı Şarj: 100W
- Batarya: 6500 mAh
- Yazılım: Android 15 tabanlı HyperOS 2
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K
- Boyutlar: 163,34 x 78,31 x 8,31 mm
- Ağırlık: 205,9 gram
Samsung'dan 12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor
Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy A57 5G, EMVCO sertifikası aldı. Peki, bu sertifika ne anlama geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Akıllı telefonda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. M8 Pro 5G'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.