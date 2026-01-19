Uygun Fiyatlı POCO M8 Serisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu

POCO, geçtiğimiz haftalarda M8 serisini tanıttı. M8 5G ve M8 Pro 5G olmak üzere iki farklı modelden oluşan seri Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Çok yakında satışa sunulacak akıllı telefonlarda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon işlemcileri bulunuyor. Telefonlar ayrıca yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

POCO M8 Serisi Türkiye'ye Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO'nun web sitesinde yer alan bilgilere göre M8 5G ve M8 Pro 5G, 22 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'de satışa sunulacak. Telefonların ne kadar fiyata satılacağı henüz belli değil. Çok şık tasarıma sahip olan akıllı telefonlarda siyah, gümüş ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

POCO M8 5G Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 RAM : 6 GB / 8 GB LPDDR4X

: 6 GB / 8 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2

128 GB / 256 GB UFS 2.2 Ekran Boyutu : 6,77 inç

: 6,77 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2392 piksel

1080 x 2392 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3200 nit parlaklık

3200 nit parlaklık Ön Kamera: 20 MP

20 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Hızlı Şarj: 45W

45W Batarya: 5520 mAh

POCO M8 5G'de Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan POCO C85 5G'de ise Dimensity 6300 işlemcisi mevcut.

POCO M8 Pro 5G Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 2.2

256 GB / 512 GB UFS 2.2 Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Arka Kamera: 50 MP (f/1.6) ana kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.6) ana kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Yazılım: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Android 15 tabanlı HyperOS 2 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

IP66 / IP68 / IP69 / IP69K Boyutlar: 163,34 x 78,31 x 8,31 mm

163,34 x 78,31 x 8,31 mm Ağırlık: 205,9 gram

Akıllı telefonda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. M8 Pro 5G'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.