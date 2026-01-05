16 GB RAM'li Telefon AnTuTu Testine Girdi! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO Z11 Turbo ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te görüntülenen iQOO Z11 Turbo, bu kez AnTuTu testinde ortaya çıktı. Qualcomm'un güçlü bir işlemcisi ile birlikte gelecek akıllı telefonun AnTuTu testinde sergilediği performans şaşırttı.

iQOO Z11 Turbo, AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

iQOO Z11 Turbo, AnTuTu testinde toplamda 3 milyon 599 bin 38 puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Telefon CPU kategorisinde 1 milyon 57 bin 948 puan, GPU kategorisinde ise 1 milyon 157 bin 399 puan aldı. Bu, akıllı telefonun yüksek grafikli oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğini gösteriyor.

Bütçe dostu telefon, MEM kategorisinde 572 bin 70 puan aldı. Bu, telefonun bellek ve depolama hızının çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu, çoklu görevler ile uygulamalar arasında geçiş yaparken hissedilir bir akıcılığın olacağı anlamına geliyor. UX kategorisinde alınan 811 bin 621 puan ise arayüzün akıcı çalıştığını, uygulamaların hızlı açıldığını ve telefonun günlük kullanımda sorunsuz performans sunacağını gösteriyor.

iQOO Z11 Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED RAM: 16 GB

16 GB İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 7.600 mAh

7.600 mAh Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69 sertifikası

IP68/69 sertifikası Parmak İzi: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

iQOO Z11 Turbo'da Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. iQOO Z10 Turbo'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8400 işlemcisi yer alıyor.

iQOO Z11 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10 Turbo için 1.799 yuan (11.080 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11 Turbo'nun ise 2.100 yuan (12.934 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat ile gelebileceğini belirtelim.