Honor'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 24 GB RAM ve Dahası

Honor Magic 8 RSR Porsche Design ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te görüntülenen Magic 8 RSR Porsche Design'ın bu kez RAM seçenekleri belli oldu. 24 GB RAM seçeneğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Android telefon, güçlü işlemci ve OLED ekran dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın RAM Seçenekleri

Paylaşılan bilgilere göre Honor Magic 8 RSR Porsche Design 16 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek akıllı telefonun depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Honor Magic 7 RSR Porsche Design'da da aynı RAM ve depolama seçenekleri mevcut.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 16 GB / 24 GB

16 GB / 24 GB Depolama: 512 GB / 1 TB

512 GB / 1 TB İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Boyutu: 6,71 inç

6,71 inç Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69/69K

IP68/69/69K Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 120W kablolu, 80W kablosuz

Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Magic 7 RSR Porsche Design'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Magic 8 RSR Porsche Design'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefonun 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilmesi bekleniyor.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak Honor Magic 8 RSR Porsche Design, 19 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla beraber telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Etkileyici bir tasarıma sahip olan Honor Magic 7 RSR Porsche Design, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.