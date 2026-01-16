16 GB RAM'li Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

Honor Magic 8 Pro Air Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte Honor Magic 8 Pro Air'in performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Amiral gemisinde MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci yer alacak.

Honor Magic 8 Pro Air Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Honor Magic 8 Pro Air, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 969 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 892 puana ulaştı. Bu sonuçlara göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

Honor Magic 8 Pro Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 64 MP

64 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Kalınlık: 6,1 mm

6,1 mm Ağırlık: 155 gram

155 gram Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Dimensity 9500 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 8 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut.

Arka yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve üçüncü bir kamera yer alacak. Üçüncü kameranın çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi mevcut değil. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Honor Magic 8 Pro Air Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 8 Pro Air, 19 Ocak 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Global sürümün ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Güçlü donanıma, yüksek şarj hızına ve dev bataryaya sahip olan Honor Magic 8 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.