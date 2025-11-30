Bu Telefon Çok Güçlü! Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, pazar payını büyütmek için model sayısını artırmayı sürdürüyor. Kısa süre önce Magic 8 serisini tanıtan şirket, şimdi de serinin eksik parçası olan Magic 8 Ultra’yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son gelişmelere göre cihaz, önemli bir eşiği daha geride bıraktı. İşte detaylar…

Honor Magic 8 Ultra Şarj Hızı Netleşti

En iyi akıllı telefonlar arasına girmesi beklenen mevzubahis model, Çin’in zorunlu sertifikasyon sistemi olan 3C sisteminde ortaya çıktı. Açılımı China Compulsory Certification olan bu sistem, ülkede satışa çıkacak akıllı telefonların alması gereken resmi bir onay niteliği taşıyor. Bu sertifika cihazın satışa hazır olduğunu ve gerekli standartları karşıladığını gösteriyor.

3C sertifikasına göre Honor Magic 8 Ultra, 120W hızlı şarj desteğiyle piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Buna göre akıllı telefonun rakip amiral gemileri gibi kısa sürede şarj edilebilmesi bekleniyor.

Beklenen Honor Magic 8 Ultra Özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alacak Honor Magic 8 Ultra, 6,7 inç boyutunda LTPO OLED ekrana sahip olacak, Bu ekran 1,5K çözünürlük sunacak. Öte yandan Android 16 tabanlı MagicOS üzerinde çalışacakken, 7000 mAh batarya ve 120W kablolu hızlı şarjdan beslenecek.

Beklenen Honor Magic 8 Ultra özellikleri şu şekilde sıralandı:

Özellik Değer Ekran 6,7 inç, LTPO OLED, 1,5K çözünürlük İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Batarya 7000 mAh Şarj 120W kablolu hızlı şarj Yazılım Android 16 tabanlı MagicOS

Honor Magic 8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 8 Ultra'nın 2026'nın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor. Ancak henüz net bir tarih mevcut değil. Marka önümüzdeki haftalarda bir tarih paylaşabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor Magic 8 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.