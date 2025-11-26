Honor'dan Uzay Gemisi Gibi Telefon Geliyor: Çok Hızlı Şarj Olacak!
Merakla beklenen yeni Honor Magic 8 Ultra yakında yüksek şarj hızı, devasa bataryası ve uydu iletişimi gibi çığır açan özelliklerle sahneye çıkacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- Paylaşılan sertifikasyon belgelerine göre yeni Honor Magic 8 Ultra uydu bağlantısı özelliğine sahip olacak ve 120W şarj hızı desteğiyle birlikte gelecek.
- Yaklaşan amiral gemisinin Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alması ve 7000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenmesi bekleniyor.
- Cihazın sertifikasyon süreçlerini geçtikten sonra Çin'de tanıtılacağı tahmin ediliyor.
Teknoloji sektörünün hızlı oyuncularından Honor, yeni amiral gemisi telefonunu tanıtma hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda Çin'in sertifikasyon kayıtlarında ortaya çıkan yeni belgeler yaklaşan Honor Magic 8 Ultra ile ilgili ilk resmi bilgileri ortaya çıkardı. İşte yeni cihazın netleşen tüm özellikleri!
Honor Magic 8 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?
BKQ-AN2 model numarasıyla listelenen yeni amiral gemisi cihaz paylaşılan sertifika bilgilerinde "uydu mobil terminali (5G)" olarak tanımlanıyor. Bu da telefonun tıpkı Xiaomi 17 ve iPhone 17 gibi uydu bağlantısı özelliğine sahip olacağı anlamına geliyor.
Belgelerde dikkat çeken bir diğer detay ise yeni modelin şarj hızı ile ilgili. Aktarılanlara göre Magic 8 Ultra 120W süper hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek. Bu değer yaklaşan telefonu yeni OnePlus 15 ile birlikte şarj hızı konusunda sektörün lideri pozisyonuna getiriyor.
Daha öncesinde sızdırılan bilgilere göre yeni cihaz, Honor Magic 8 serisinin diğer üyelerine benzer şekilde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Özellikle kamera tarafında iddialı olması beklenen model, 50 MP'lik OmniVision OV50R LOFIC ana kamera sensörüne sahip olacak. Batarya alanında ise cihazın 7000 mAh gibi devasa bir pilden beslenmesi bekleniyor.
Ne Zaman Tanıtılacak?
Honor merakla beklenen yeni telefonunun tanıtım tarihini henüz açıklamadı. Ancak cihazın Çin'de çeşitli sertifikasyon süreçlerinden geçmesi lansmanın yakın olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Honor Magic 8 Ultra'nın önümüzdeki aylarda tüketicilerle buluşması muhtemel görünüyor. Gelişmeler için takipte kalın!
Peki siz Honor'un yeni amiral gemisi modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.