HONOR, Rakiplerinin Arasına Katılıyor: Magic OS 8.0 ile Yapay Zeka Özellikleri Geliyor!

HONOR, yeni serisini tanıtmadan önce cihazlarla ilgili önemli detayları paylaşmaktan çekinmiyor. HONOR 200 serisinin özelliklerinin yanı sıra yeni yazılım güncellemesi olan Magic OS 8.0 ile ilgili de önemli bilgiler paylaşıldı.

Şirketin açıklamalarına göre, yeni yazılım güncellemesi ile birlikte cihaz içi yapay zeka entegrasyonu gerçekleştirilmiş olacak. Bu entegrasyon sayesinde HONOR da rakipleri arasına katılmış ve teknoloji devleri arasındaki mücadeleye dahil olmuş olacak.

Yakında HONOR'un Yapay Zekası Geliyor

HONOR, katıldığı VivaTech etkinliğinde geliştirdiği yapay zeka hakkında bir takım bilgiler paylaştı. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için 4 Katmanlı Yapay Zeka Mimarisi sunmaya hazırlanan şirket, yapay zekanın kişiselleştirme ve gizlilik özelliklerinden de yararlanacak.

Öte yandan Magic OS 8.0 ile kullanıcıların ihtiyaçlarını tahmin etme ve etkileşimini artırmaya yönelik bir arayüz geliştirildiğinden de bahsetti. HONOR, Magic Portal'ın yanı sıra üretken yapay zeka uygulamaları hakkındaki planlarını da anlattı.

Şirketin yapay zekayı telefonlara entegre etmek için Google Cloud ile ortaklık kurduğunu da açıkladı. 12 Haziran'da gerçekleştirilecek olan lansmanda HONOR 200 serisi başta olmak üzere bu cihazlarla birlikte gelecek yapay zeka özellikleri de tanıtılmış olacak.

Magic OS 8.0 ile gelecek yapay zeka entegrasyonu yeni seri haricinde HONOR Magic V2 ve HONOR 90 telefon modellerine de gelecek.