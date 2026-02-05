OLED Ekrana Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! 16 GB RAM'i Var

OPPO K14 Turbo Pro ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda K14 Turbo Pro'nun özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Akıllı telefon ayrıca 16 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

OPPO K14 Turbo Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,79 inç

6,79 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ağırlık: Yaklaşık 201 gram

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO K14 Turbo Pro'nun ekranı 6,79 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran ile birlikte gelecek. OPPO K13 Turbo Pro'da 6,8 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan OPPO A6i+'ta MediaTek Dimensity 6300 tercih edilmişti.

K14 Turbo Pro, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Yaklaşık 201 gram ağırlığındaki telefon 8000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile birlikte gelecek.

OPPO K14 Turbo Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K13 Turbo Pro için 1.999 yuan (12.564 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OPPO K14 Turbo Pro'nun ise 2.100 yuan (13.197 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

OPPO K14 Turbo Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K14 Turbo Pro'nun 2026 yılının nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Telefonun Çin'de satışa sunulduktan bir veya iki ay sonra Hindistan'a da piyasaya sürüleceği söyleniyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.