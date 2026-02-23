Dev Bataryalı Katlanabilir Telefon Geliyor! 120W Hızlı Şarja Sahip

Honor Magic V6'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Honor Magic V6'nın batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon dev batarya ve yüksek şarj hızı ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

Honor Magic V6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre Honor Magic V6, 7.150 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Magic V6 ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Honor Magic V6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 120W

120W Batarya: 7.150 mAh

7.150 mAh Ana Ekran Çözünürlüğü: 2.172 x 2.352 piksel

2.172 x 2.352 piksel İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1.080 x 2.420 piksel

1.080 x 2.420 piksel RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, ultra geniş açılı kamera ve 3x yakınlaşma özellikli periskop telefoto kamera olmak üzere üç farklı kamear yer alacak. Ultra geniş açılı kamera ve periskop telefoto kameranın çözünürlüğü henüz belli değil.

Magic v6 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.Serinin önceki modeli Honor Magic V5'te Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Honor Magic V6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Magic V5 için Çin'de 8 bin 999 yuan (57 bin 145 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Magic V6'nın ise 9 bin 300 yuan (59 bin TL) civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğinin altını çizelim.

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Güçlü işlemciye sahip yeni katlanabilir telefon Honor Magic V6'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Magic V5, Türkiye'de satılmıyor fakat Honor'un Magic V3 modeli dâhil pek çok akıllı telefonu şu anda satışta. Dolayısıyla Magic V5'in de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.