200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Honor Magic V6'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Honor'un yeni katlanabilir telefonu, güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. Android telefon ayrıca dev batarya ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla da öne çıkacak.

Honor Magic V6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 200 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic V6'da 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefonun ayrıca 6.900 mAh batarya kapasitesine sahip bir sürüme de sahip olacağı söyleniyor. Dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Honor Magic V5'te 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Honor'un yeni katlanabilir telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Magic V5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip periskop telefoto kamera yer alacak. Üçüncü kameranın olup olmayacağı henüz belli değil. Magic V5'te 50 megapiksel ana kamera, 64 megapiksel periskop telefoto akmera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Kablosuz şarj desteği ile birlikte gelecek Magic V6'da parmak izi sensörü bulunacak. Bu sensör, akıllı telefonun yan tarafına entegre edilecek. Android telefon ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Magic V5'in IP58/IP59 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Yeni telefonda da benzer sertifikayı görebiliriz.

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Honor Magic V6'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan Honor Magic V5, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.