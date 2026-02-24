16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Yolda! Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Honor'un yeni katlanabilir telefon modeli Magic V6 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıkan Magic V6'nın bu kez renk seçenekleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Honor Magic V6'nın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

İddiaya göre Honor Magic V6 kırmızı, altın, siyah ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

Honor Magic V6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 7.150 mAh

7.150 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Ana Ekran Çözünürlüğü: 2.172 x 2.352 piksel

2.172 x 2.352 piksel İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1.080 x 2.420 piksel

1.080 x 2.420 piksel Ana Kamera: 200 MP

Honor Magic V6'nın ana ekranı 2.172 x 2.352 piksel çözünürlük, ikinci ekranı ise 1.080 x 2.420 piksel çözünürlük sunacak. Honor Magic V5'te ise 7,95 inç ekran boyutu, 2172 x 2352 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Katlanabilir telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Yüksek performans sunan bu işlemcide sekiz adet çekirdek mevcut. Serinin önceki katlanabilir telefon modeli Honor Magic V5'te sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Honor Magic V6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Magic V5 için Çin'de 8.999 yuan (57.170 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Magic V6'nın tahmini fiyatı ise 9.300 yuan (59.090 TL) civarında olabilir.. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelmesi beklenen Honor Magic V6'nın mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Magic V5, Türkiye'de satılmıyor ancak Honor'un Magic V3 dâhil olmak üzere pek çok akıllı telefonu şu anda satışta. Dolayısıyla Magic V5'in de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.