12 GB RAM'li Ucuz Amiral Gemisi Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve Dahası

Bütçe dostu amiral gemisi modelleri arasına yeni bir model daha eklendi. iQOO 15R tanıtıldı. Bununla beraber telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

iQOO 15R'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

300Hz Ekran Parlaklığı: 5000 nit

5000 nit Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) GPU: Adreno 840

Adreno 840 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5x

8 GB / 12 GB LPDDR5x Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Arka Kamera: 50 MP Sony LYT-700V (OIS, f/1.88)

50 MP Sony LYT-700V (OIS, f/1.88) Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

8 MP (f/2.2) Ön Kamera: 32 MP (f/2.45)

32 MP (f/2.45) Batarya: 7600 mAh

7600 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 + IP69

IP68 + IP69 Yazılım: Android 16 tabanlı Origin OS 6

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iQOO 15R, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük, 5000 nit maksimum parlaklık, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 157,61 x 74,42 x 8,1 mm boyutlarında ve 202 gram ağırlığında olan akıllı telefon NFC teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. iQOO 15'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı Origin OS 6 ile birlikte gelen iQOO 15R, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 7600 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

iQOO 15R'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip Sony LYT-700V ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

iQOO 15R'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 40.999 rupi (19.770 TL)

40.999 rupi (19.770 TL) 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 47.999 rupi (23.146 TL)

47.999 rupi (23.146 TL) 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 52.999 rupi (25.557 TL)

Bütçe dostu amiral gemisi modeli iQOO 15R şu anda Hindistan'da ön siparişe açıldı. iQOO marka akıllı telefonlar Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla iQOO 15R'nin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.