12 GB RAM'li Ucuz Amiral Gemisi Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve Dahası
iQOO 15R'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu akıllı telefonda hangi donanım bulunuyor? işte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- iQOO 15R için 40.999 rupi (19.770 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Akıllı telefonda sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunuyor.
- Android telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor.
Bütçe dostu amiral gemisi modelleri arasına yeni bir model daha eklendi. iQOO 15R tanıtıldı. Bununla beraber telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.
iQOO 15R'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6,59 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz
- Ekran Parlaklığı: 5000 nit
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
- GPU: Adreno 840
- RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5x
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Arka Kamera: 50 MP Sony LYT-700V (OIS, f/1.88)
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.45)
- Batarya: 7600 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 + IP69
- Yazılım: Android 16 tabanlı Origin OS 6
6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iQOO 15R, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük, 5000 nit maksimum parlaklık, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 157,61 x 74,42 x 8,1 mm boyutlarında ve 202 gram ağırlığında olan akıllı telefon NFC teknolojisini destekliyor.
Akıllı telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. iQOO 15'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.
Android 16 tabanlı Origin OS 6 ile birlikte gelen iQOO 15R, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 7600 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
iQOO 15R'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip Sony LYT-700V ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.
12.000 mAh Batarya Kapasiteli Akıllı Telefon Geliyor! Prizden Günlerce Uzak Duracaksınız
vivo, 12.000 mAh batarya kapasitesine sahip gizemli bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Bu en iyi iPhone ve Samsung modelerinden 2.5 kat daha fazla.
iQOO 15R'nin Fiyatı Ne Kadar?
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 40.999 rupi (19.770 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 47.999 rupi (23.146 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 52.999 rupi (25.557 TL)
Bütçe dostu amiral gemisi modeli iQOO 15R şu anda Hindistan'da ön siparişe açıldı. iQOO marka akıllı telefonlar Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla iQOO 15R'nin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.