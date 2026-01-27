Devasa Bataryalı Katlanabilir Telefon İçin Geri Sayım Başladı: İşte Tüm Özellikleri

Geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Honor Magic 8 serisi ile birlikte teknoloji dünyasında büyük ses getirmeyi başaran Honor, şimdi de yeni katlanabilir telefon modeliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Markanın merakla beklenen telefonu Honor Magic V6 için artık geri sayım başladı.

Gelen son bilgiler cihazın geliştirilme sürecinin tamamlandığını ve tanıtıma hazır olduğunu gösteriyor. Gelin Honor Magic V6'nın tanıtım tarihine ve özelliklerine hep birlikte bakalım!

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre yeni katlanabilir telefon önümüzdeki mart ayında tanıtılacak. Markanın cihazı daha da büyük kitlelere sergilemek amacıyla lansmanı 2-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek MWC fuarında düzenlemesi bekleniyor. Bununla birlikte Honor'un şubat ayının ortalarında telefona dair ilk resmi bilgileri sosyal kanalları üzerinden duyuracağı da tahmin ediliyor.

Honor Magic V6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Arka Kamera: 200 MP ana kamera + ultra geniş açılı sensör + periskop telefoto lens

200 MP ana kamera + ultra geniş açılı sensör + periskop telefoto lens Bağlantı: BeiDou uydu haberleşmesi

BeiDou uydu haberleşmesi Ekstra Özellikler: Kablosuz şarj, tam seviye su direnci

Yeni Magic V6, Qualcomm'un en güncel amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alacak. Selefi Honor Magic V5 gibi ultra ince bir tasarıma sahip olması beklenen model 7000 mAh gibi devasa kapasiteli bir bataryayı bünyesinde barındıracak.

Kamera alanında da iddialı olan katlanabilir cihazın arka yüzeyinde 200 MP'lik ana kamera sensörü yer alacak. Söz konusu kameraya bir adet ultra geniş açılı sensör ve bir adet periskop telefoto lens de eşlik edecek.

Kar Beyazı, Kadife Siyah, Gün Doğumu Altını, Kızıl Tavşan olmak üzere tam dört farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak telefon, aynı zamanda kablosuz şarj desteği, suya karşı dayanıklılık ve BeiDou uydu haberleşme teknolojisi gibi gelişmiş özellikleriyle de dikkat çekecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Honor Magic V6 bu özellikleriyle yılın en iyi katlanabilir telefon modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.