OLED Ekranlı Katlanabilir Telefon Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası
OPPO Find N6'nın şarj hızı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefon kısa sürede şarj olabilecek. İşte telefona dair merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO Find N6, 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
- Katlanabilir telefon, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.
- Telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak.
OPPO, Find N6 isimli yeni bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sertifikasyon platformunda görüntülenen Find N6'nın şarj hızı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre katlanabilir telefon, yüksek şarj hızı sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. Android telefon ayrıca dev batarya ile bilrikte gelecek.
OPPO Find N6'nın Şarj Hızı Ortaya Çıktı
OPPO Find N6, 3C sertifikasında yer alan bilgilere göre 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre katlanabilir telefon, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.
OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Hızlı Şarj: 80W
- Batarya: 6.000 mAh
- Ekran Boyutu: 8,12 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 2K
- Ekran Teknolojisi. OLED
- İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 1 TB'a kadar
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 200 MP + 2 MP multispektral lens
- Ön Kamera: 20 MP
- Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. OPPO Find N5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite mevcut.
Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile bilrikte gelecek telefonun ekranı 8,12 inç büyüklüğünde olacak. Katlanabilir telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 6,62 inç büyüklüğünde olacak. Telefon ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek.
Find N6'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel, 50 megapiksel ve 200 megapiksel çözünürlüklerinde kamera yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca 2 megapiksel çözünürlüğünde multispektral lens de bulunacak. Telefonun ön kamerası 20 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonun 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapması bekleniyor.