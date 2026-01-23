200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

Honor, son yaptığı açıklamada büyük bir merakla beklenen Magic V6 modelinin tanıtım tarihini açıklığa kavuşturdu. Bununla birlikte son derece yenilikçi cihazını da sergileyecek olan marka, ilk paylaşılan bilgilere bakılacak olursa kullanıcıların karşısına çok zengin bir ürün yelpazesi ile çıkacak gibi görünüyor.

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic V6, 1 Mart 2026 tarihinde MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtılacak. Buna ek olarak 2025 yılında konsept çalışması olarak karşımıza çıkan, Kasım 2025'te ilk prototipini gördüğümüz, bu yılın başlarında ise CES'te sergilenen Robot Phone da kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Honor Magic V6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: En az 7.000 mAh

En az 7.000 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic V6, en az 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya, cihazın şarj etmeden oldukça uzun bir süre boyunca kullanılabileceği anlamına geliyor. Öte yandan cihazın şarj hızı ile ilgili şimdiye dek herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat fikir vermesi açısından Honor Magic V5'te 66W hızlı şarj desteği olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak ancak diğer kameralarla ilgili detaylar henüz ortaya çıkmadı. Magic V5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Katlanabilir telefon, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Magic V5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.