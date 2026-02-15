Honor'dan 10.000 mAh Bataryalı Tablet Geliyor! 165Hz Ekranı Var

Honor, MagicPad 4 isimli yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. MagicPad 4'ün özellikleri ortaya çıktı. Android 16 tabanlı Magic OS 10 ile birlikte gelmesi beklenen tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Tablet ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev bataryasıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor MagicPad 4'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 12,3 inç

12,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: En az 10.000 mAh

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor MagicPad 4, en az 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Şarj hızına dair bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Honor MagicPad 3'te 12.450 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Tablet gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor MagicPad 3'te Qualcomm'un sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 yer alıyor.

MagicPad 4'ün ekranı 12,3 inç büyüklüğünde olacak ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. MagicPad 3'te ise 13,3 inç ekran büyüklüğü, 2136 x 3200 piksel çözünürlük, IPS LCD, 165Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

Honor MagicPad 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor MagicPad 3 için 2 bin 999 yuan (18 bin 968 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Honor MagicPad 4'ün ise 3 bin 200 yuan (20 bin 239 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Honor MagicPad 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor MagicPad 4'ün mart ayının ilk haftası tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. MagicPad 3 şu anda Türkiye'de satılmıyor ancak Honor'un pek çok tablet modeli şu anda satışta. Dolayısıyla MagicPad 4'ün Türkiye'de de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.