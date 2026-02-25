Honor, Aşırı İnce Tablet Tanıttı! 10.110 mAh Batarya ve Dahası

Honor, bir süredir beklenen tableti MagicPad 4'ün tanıtımını gerçekleştti. Gerektiğinde bilgisayar gibi de kullanılabilen yeni cihaz, dev batarya kapasitesi, yapay zeka destekli özellikler, soğutma sistemi ve pek çok özellik ile ön plana çıkıyor. Çok ince olan bu tablet, tasarımı sayesinde pratik bir kullanım sunuyor.

Honor MagicPad 4'ün Özellikleri Neler?

Kalınlık: 4,8 mm

4,8 mm Ağırlık: 450 gram

450 gram Ekran Boyutu: 12,3 inç

12,3 inç Ekran Paneli: OLED

OLED Çözünürlük: 1920 x 3000 piksel

1920 x 3000 piksel Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Maksimum Parlaklık: 2400 nit

2400 nit İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) Soğutma Sistemi: 13 katmanlı soğutma

13 katmanlı soğutma Ses Sistemi: 8 hoparlörlü Honor Spatial Audio (Uzamsal Ses)

8 hoparlörlü Honor Spatial Audio (Uzamsal Ses) Batarya Kapasitesi: 10.100 mAh

10.100 mAh Hızlı Şarj: 66W

66W Bellek (RAM): 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 9 MP

9 MP Verimlilik Özellikleri: PC Modu, Honor Connect

PC Modu, Honor Connect Yapay Zeka Özellikleri: Otomatik toplantı notu, katılımcı tanıma, gürültü engelleme, gelişmiş asistanlar

Honor MagicPad 4, sadece 4,8 mm kalınlığa sahip ki bu, onu aşırı ince bir tablet konumuna getiriyor. Yalnızca 450 gram ağırlığında olması da onun inanılmaz kolay bir şekilde taşınmasına olanak sağlıyor. 12,3 i̇nç ekran büyüklüğüne sahip olan yeni tablet, OLED ekran üzerinde 1920 x 3000 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, 2400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde özellikle yoğun gün işi altında net bir görüş olanağı elde edilebiliyor.

Gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alan cihaz, yüksek grafik kalitesine sahip oyunlara, yoğun güç gerektiren uygulamaları ve çok daha fazlasını yüksek performansta çalıştırmanıza imkan sağlıyor. Uzamsal ses desteğine sahip sekiz hoparlörlü Honor Spatial Audio sistemi ile birlikte gelen tableti, 13 katmanını soğutma sistemi sayesinde yoğun güç tüketilen zamanlarda dahi serin kalabiliyor.

Bir önceki model Honor MagicPad 3'te 12.450 mAh batarya kapasitesi bulunurken yeni cihaz, 10.100 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Bununla birlikte 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Cihaz, ihtiyacınız olması hâlinde PC moduna da geçebiliyor. Bu modda tableti tıpkı bir masaüstü bilgisayar gibi fare desteği ile kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Control + C ve Alt + Tab gibi Windows kullanıcılarının aşina olduğu kısayolları destekliyor.

iPhone, iPad ve Mac'le dahi veri paylaşım imkânı sunan Honor Connect desteğine sahip olan tabletin yapay zeka destekli özellikleri arasında ise otomatik toplantı notu çıkarma, katılımcıları tanıma, gürültü engelleme ve gelişmiş asistanlar bulunuyor. 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı ile birlikte gelen cihazın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 9 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Editörün Yorumu

Honor MagicPad 4, kullanıcılara ciddi avantajlar getiriyor. Özellikle gün içinde çok fazla hareket hâlinde olmanız gereken bir meslek icra ediyorsanız kolay taşınabilir bir cihaza ihtiyacınız oluyor. Bu tablet ise hem ince hem hafif olmasıyla en önemli kriterlerinizden birini karşılıyor.

Terazinin diğer tarafında elbette Snapdragon 8 Gen 5 var. Bu işlemciyi kullanan ilk tablet olarak karşımıza çıkan MagicPad 4 hem bugün piyasaya sürülmüş hem de ileride çıkacak olan oyun ve uygulamaları sorunsuz olarak çalıştırmanız için fazlasıyla yeterli olacaktır. Elbette ki bu kadar güçlü uygulama ya da oyunları çalıştırmak, ciddi güç tüketimi demek. Neyse ki Honor, dev bataryası sayesinde bunu düşünmemize gerek bırakmıyor.