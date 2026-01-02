12 GB RAM'li Telefon AnTuTu Testine Girdi! Sonuç Şaşırttı

Honor Power 2 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde suya ve toza karşı dayanıklı olacağı açıklanan Honor Power 2, bu kez AnTuTu testinde ortaya çıktı. Qualcomm'un güçlü bir işlemcisi ile birlikte gelecek akıllı telefonun AnTuTu testinde sergilediği performans şaşırttı.

Honor Power 2, AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

Honor Power 2, AnTuTu testinde 2.4 milyondan fazla puan aldı. Bu test sonucuna göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Telefon geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.709 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.532 puana ulaşmıştı.

Honor Power 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,79 inç

6,79 inç Ekran Teknolojisi: LTPS OLED

LTPS OLED Çözünürlük: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 8.000 nit

8.000 nit Batarya: 10.080 mAh

10.080 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB'a kadar

512 GB'a kadar İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Elite

MediaTek Dimensity 8500 Elite Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

IP68, IP69 ve IP69K Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.88 diyafram) + 5 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera (f/1.88 diyafram) + 5 MP ikinci kamera Ön Kamera: 16 MP

Honor Power 2'de MediaTek'in sekiz çekirdekli güçlü işlemcisi MediaTek Dimensity 8500 Elite işlemcisi yer alacak. Honor Power'da ise bir adet 2.63 GHz Cortex-A715, üç adet 2.4 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 7 Gen 3 bulunuyor.

Telefon IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip olacak. Bu sertifikalar sayesinde akıllı telefon, suya ve toza karşı yüksek seviyede koruma sağlayacak. Cihazın ekranı 6,79 inç büyüklüğünde olacak. Power 2, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 8000 nit maksimum parlaklık sunacak.

Honor Power 2'nin Tanıtım Tarihi

Honor Power 2, 5 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev bataryası sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak Android telefon Çin'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun global pazara gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.