Bu da Oldu! Çinli Üretici iPhone’a Benzesin Diye Sahte Kamera Koydu

Zaman zaman özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin Apple'dan bazı özellikleri kopyaladıklarını görüyoruz. Bu artık alışılmış bir durum. Eskiden Huawei çatısı altında faaliyet gösteren ancak şu anda bağımsız bir marka olan Honor ise kısa süre önce Power 2 modelini piyasaya sürdü. Bu cihazın çok konuşulmasının en önemli sebebi ise Eylül 2025'te piyasaya sürülen iPhone 17 Pro'ya benzemesi.

Görünen o ki Çinli firma yeni telefonunu iPhone 17 Pro'ya benzetmek için bu modele sahte bir kamera koymayı bile göze aldı. İşte ayrıntılar...

Honor Power 2'deki Kameranın Sahte Olduğu Ortaya Çıktı

iPhone 17 Pro'nun tasarım bakımından bu kadar dikkat çekmesinin sebebi seleflerine kıyasla yenilikçi olması. Arka tarafında üst tarafta büyük bir kamera adası bulunuyor. Bu adanın sol tarafında üçlü kamera kurulumu, sağ tarafındaysa LED flaş ve LIDAR sensör yer alıyor.

Honor Power 2 ile Apple'ın telefonunu karşılaştırdığımızda uzaktan bakıldığında fark görebilmek pek mümkün değil. Ancak Çinli şirketin bu farkın görülememesi için sahte kamera koyduğu ortaya çıktı. Markanın açıklamasına göre cihazda 50 MP ana ve 5 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Bu durumda üçüncü kamera kullanılamıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bir Türk üretici de akıllı telefonuna üç kamera yerleştirmiş ancak sonradan aslında bir adet ana kamera yer aldığı ortaya çıkmıştı. Hatta bu konu uzun süredir gündemden düşmemişti. Honor'un bu hamlesi de akıllı telefon dünyasında gündem oldu.

Honor Power 2 Özellikleri

Ekran : 6.79 inç AMOLED (FHD+, 120Hz, 1.800 nit Parlaklık)

: 6.79 inç AMOLED (FHD+, 120Hz, 1.800 nit Parlaklık) İşlemci : MediaTek Dimensity 8500 Elite

: MediaTek Dimensity 8500 Elite Arka Kameralar: 50 MP + 5 MP

50 MP + 5 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya : 10.080 mAh (26 saat video, 14 saat oyun süresi)

: 10.080 mAh (26 saat video, 14 saat oyun süresi) Şarj Özellikleri : 80W Kablolu Hızlı Şarj, 27W Ters Şarj

: 80W Kablolu Hızlı Şarj, 27W Ters Şarj Dayanıklılık : IP68, IP69 ve IP69K

: IP68, IP69 ve IP69K İşletim Sistemi: Android 16 (MagicOS 10)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.