Bu Telefon iPhone Air'den Bile Hafif! 16 GB RAM ve 120Hz Ekranı Var

Aşırı ince ve hafif olan Honor Magic 8 Pro Air tanıtıldı. Bununla beraber akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Siyah, beyaz, mor ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan Honor Magic 8 Pro Air'de MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca 16 GB RAM seçeneği ve 80W hızlı şarj desteği dahil birçok özelliğe de sahip.

Honor Magic 8 Pro Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 (3 nm)

MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) GPU: Arm Mali-G1 Ultra MC12

Arm Mali-G1 Ultra MC12 RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 64 MP

64 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5500 mAh

5500 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz Yazılım: Android 16 tabanlı Magic UI 10

Android 16 tabanlı Magic UI 10 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 + IP69

IP68 + IP69 Boyut: 150,5 x 71,9 x 6,1 mm

150,5 x 71,9 x 6,1 mm Ağırlık: 155 gram

6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Magic 8 Pro Air, LTPO OLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. NFC ve Çift SIM desteği ile birlikte gelen telefon 150,5 x 71,9 x 6,1 mm boyutlarında ve 155 gram ağırlığında. iPhone Air ise 5,6 mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında.

Akıllı telefonda Dimensity 9500 yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 8 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut.

Android 16 tabanlı Magic UI 10 ile birlikte gelen Magic 8 Pro Air, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. Akıllı telefon 5500 mAh batarya kapasitesine sahip.Magic 8 Pro Air ise 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Honor Magic 8 Pro Air Fiyatı