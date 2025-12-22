Dev Bataryalı Oyun Telefonu Geliyor! Şarjını Bitirmek Çok Zor Olacak

Oyun telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanan Honor Win isimli yeni telefonun batarya kapasitesi belli oldu. Paylaşılan görsellere göre akıllı telefon, dev batarya ile birlikte gelecek. Böylece Android telefonda tek şarjla bile uzun süre boyunca oyun oynanabilecek. Telefon ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Honor Win'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan Honor Win 10.000 maH batarya kapasitesine sahip olacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojileriini destekelyecek. Bu teknolojiler, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Honor Win Teknik Özellik Listesi

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

IP68, IP69 ve IP69K Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi

3D ultrasonik ekran altı parmak izi Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz

100W kablolu, 80W kablosuz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor Win Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon 16 GB RAM ve 16 GB sanal RAM desteği ile birlikte gelecek.

Honor Win'in Tanıtım Tarihi

Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Win, 26 Aralık tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte Honor Win T de duyurulacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Oyun odaklı yeni akıllı telefonların hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.