185Hz OLED Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 10.000 mAh Bataryası Var
Honor Win RT'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Ucuz Android telefon, OLED ekran üzerinde 185Hz yenileme hızı sunuyor. İşte telefonun detaylaır!
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor Win RT gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor.
- Telefonda 10.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor.
- Win RT için 2.699 yuan (16.499 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Honor Win RT tanıtıldı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan Android telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Win RT ayrıca dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde otpluyor.
Honor Win RT Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 185Hz
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Batarya: 10.000 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- GPU: Adreno 830
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 / IP69K
- Ağırlık: 225g
6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Win RT, OLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunuyor. 163,1 x 76,6 x 8,3 mm boyutlarında ve 225 gram ağırlığında olan akıllı telefonda 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. Telefon ayrıca çift SIM desteğine de sahip.
Win RT'de Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Win'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.
Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Adreno 830 GPU'ya sahip akıllı telefonda 10.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Honor Win RT'de IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları mevcut. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.
Honor Win RT Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 2.699 yuan (16.499 TL)
- 16 GB RAM + 256 GB Depolama: 2.999 yuan (18.333 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.099 yuan (18.945 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.399 yuan (20.779 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 3.999 yuan (24.447 TL)