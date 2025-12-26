185Hz OLED Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 10.000 mAh Bataryası Var

Honor Win RT tanıtıldı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan Android telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Win RT ayrıca dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde otpluyor.

Honor Win RT Özellikleri

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel

185Hz Ekran Teknolojisi: OLED

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

12 GB / 16 GB Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Snapdragon 8 Elite GPU: Adreno 830

: IP68 / IP69 / IP69K Ağırlık: 225g

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Win RT, OLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunuyor. 163,1 x 76,6 x 8,3 mm boyutlarında ve 225 gram ağırlığında olan akıllı telefonda 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. Telefon ayrıca çift SIM desteğine de sahip.

Win RT'de Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Win'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Adreno 830 GPU'ya sahip akıllı telefonda 10.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Honor Win RT'de IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları mevcut. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Honor Win RT Fiyatı