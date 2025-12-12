Honor'un Yeni Amiral Gemisi Yakında Geliyor: Ama Farklı Bir İsimle!

Honor'un uzun süredir beklenen GT 2 serisinin piyasaya sürülmesine az bir zaman kala yeni modellerin isimlendirilmesi ilgili önemli bir değişiklik ortaya çıktı. İddialara göre markanın oyun odaklı yeni telefonları GT serisi yerine Honor Win serisi olarak adlandırılacak.

Yaşanan isim değişikliği Çin'in önde gelen e-ticaret platformlarında ortaya çıkan listelemelerle doğrulandı. Bununla birlikte yeni Win modellerinin bazı öne çıkan teknik özellikleri de gün yüzüne çıktı. İşte detaylar!

Honor Win Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ürün listelemelerinde ortaya çıkan görsellere göre yeni Honor Win modelleri siyah, mavi ve cyan olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Arka yüzeyinde üçlü bir kamera modülüne ev sahipliği yapan cihazlar kamera adasının hemen yanında aktif bir soğutma fanını ve "Win Serisi" etiketini de bünyesinde barındıracak.

Sızdırılan bilgilere göre serinin standart modeli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Honor Win Pro modeli ise daha güçlü Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ile birlikte çalışacak. Batarya tarafında da epey iddialı olan cihazlar 10.000 mAh kapasiteli devasa bir pilden beslenecek ve 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

İddialara göre her iki telefon da 6.8 inç büyüklüğünde OLED bir ekran ile birlikte gelecek. Bu panelin 1.5K çözünürlük sunması ve akıcı oyun deneyimleri için yüksek bir yenileme hızına sahip olacağı belirtiliyor. Yine her iki cihazın 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleriyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Aktarılanlara göre Honor yeni oyun odaklı akıllı telefon serisini ilk olarak aralık ayında Çin'de düzenleyeceği bir lansmanla resmen tanıtacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni Honor Win serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.