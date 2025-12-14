OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

OPPO'nun tanıtmaya hazırlandığı Find X9 Ultra isimli yeni amiral gemisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Find X9 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefon yüksek çözünürlüklü dörtlü kamera sistemi ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca dev batarya ve yüksek yenileme hızıyla da öne çıkacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 200 MP periskop telefoto kamera

200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 200 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP Sensör

50 MP Sensör Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9 Ultra'nın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Find X9 Ultra, 6,8 inç ekran büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 102Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Telefon ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

{ articleId = 102826/}

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni Android telefonu Find X9 Ultra'nın 2026 yılının başlarında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Global lansmanın ise 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı öne sürüldü. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Find X8 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.