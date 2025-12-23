10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tasarımına Çok Şaşıracaksınız

Honor'un merakla beklenen oyun telefonu Win ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesi açıklanan Honor Win'in bu kez yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun renk seçenekleri de belli oldu. Güçlü donanıma sahip yeni telefon etkileyici bir görünüme sahip olacak.

Honor Win'in Tasarımı Nasıl Olacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan Honor Win'in arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera, bir adet LED flaş ve bir adet aktif soğutma fanı yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca Honor logosu da bulunacak. Akıllı telefon beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

Honor Win'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

IP68, IP69 ve IP69K Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi

3D ultrasonik ekran altı parmak izi Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz

100W kablolu, 80W kablosuz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB LPDDR5X

Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon 16 GB RAM ve 16 GB sanal RAM desteği ile birlikte gelecek.

Win'in ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonda 16 GB RAM bulunacak. Telefon 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Hnoor Win Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Win, 26 Aralık tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte Honor Win RT de duyurulacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Oyun odaklı yeni akıllı telefonların hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.