165Hz Ekranlı Oyun Telefonu AnTuTu Testine Girdi! 16 GB RAM'e Sahip

OnePlus'ın tanıtmaya hazırlandığı Turbo ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devame diyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde görüntülenen OnePlus Turbo bu kez AnTuTu testinde ortaya çıktı. Çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek telefonun AnTuTu testinde sergilediği performans şaşırttı.

OnePlus Turbo AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

PLU110 model numarasına sahip olan OnePlus Turbo, AnTuTu testinde toplamda 2 milyon 609 bin 327 puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Telefon CPU kategorisinde 847 bin 590 puan, GPU kategorisinde ise 846 bin 597 puan aldı. Bu, akıllı telefonun yüksek grafikli oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğini gösteriyor.

OnePlus Turbo, MEM kategorisinde 347 bin 105 puan aldı. Bu, telefonun bellek ve depolama hızının çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu, çoklu görevler ile uygulamalar arasında geçiş yaparken hissedilir bir akıcılığın olacağı anlamına geliyor. UX kategorisinde alınan 568 bin 35 puan ise arayüzün akıcı çalıştığını, uygulamaların hızlı açıldığını ve telefonun günlük kullanımda sorunsuz performans sunacağını gösteriyor.

OnePlus Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Turbo'da Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisin yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

OnePlus Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan OnePlus Turbo'nun 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Global sürümün gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.