Honor'un 12 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

Nisan ayında Honor X60 GT'nin tanıtılmasının ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Honor X70 Geekbench'te ortaya çıktı. Performans testi ile birlikte telefonun bazı özellikleri de belli oldu.

Honor X70 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

MTN-AN10 model numarasına sahip olan Honor X70 tek çekirdek testinde 1.064 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.998 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Realme 14'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Honor X70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri olacak. 8300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor X70, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 193 gram ağırlığındaki telefon 7,96 mm kalınlığında olacak.

Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile birlikte gelecek telefonun arka tarafında 50 megapiksel megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Ekran altı parmak izi sensörüüne sahip telefonda IP69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasıı sağlayacak. NFC teknolojisini destekleyecek telefonda ayrıca çift hoparlör de yer alacak.

Honor X70 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Honor X70 15 Temmuz tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.