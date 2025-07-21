Xiaomi'den Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 7000 mAh Bataryaya Sahip

Geçtiğimiz yıl Redmi K80, 2025 yılının haziran ayında ise Redmi K80 Ultra tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından serinin yeni telefonları merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı sonucunda Redmi K90'ın bazı özellikleri ortaya çıktı.

Redmi K90'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K90 serisindeki telefonlar en az 7000 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Redmi K80'de 6550 mAh batarya kapasitesinin yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

K90 serisinin 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edildi. Bu teknoloji sayesinde telefonların şarj olması için uzun süre beklenmeyecek. Telefonların 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte geleceği ortaya çıktı. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan K90 serisinde IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonların belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Çift hoparlörlerin yer alacağı telefonlarda 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera da yer alacak.

Redmi K90'ın OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Telefonda ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunabilir. Peki, Redmi K90'ın fiyatı ne kadar olacak?

Redmi K90'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K80 için 2499 yuan (14.077 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K90'ın ise 2550 yuan (14.365 TL) fiyata sahip olması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.