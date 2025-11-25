32 GB RAM'li 2'si 1 Arada Tablet Tanıtıldı! 12.900 mAh Bataryası Var

Büyük bir merakla beklenen Huawei MatePad Edge tanıtıldı. 2'si 1 arada çözüm olarak kullanıcıların karşısına çıkan yeni cihaz hem bilgisayar hem tablet olarak kullanılabiliyor. Dizüstü bilgisayarlarla yarışabilecek seviyede performans gösteren cihaz, 12.900 mAh batarya kapasitesi ve çok daha fazlasını sunuyor.

Huawei MatePad Edge Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 14.2 inç

14.2 inç Ekran Tipi: OLED

OLED Çözünürlük: 2080 x 3120 piksel

2080 x 3120 piksel Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Parlaklık: 1000 nit

1000 nit Piksel Yoğunluğu (PPI): 264

264 İşletim Sistemi: HarmonyOS 5.1

HarmonyOS 5.1 Batarya Kapasitesi: 12.900 mAh

12.900 mAh Hızlı Şarj Desteği: 140W

140W RAM Seçenekleri: 16 GB, 24 GB, 32 GB

16 GB, 24 GB, 32 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Port: USB Type-C

USB Type-C Güvenlik: Parmak İzi Sensörü ve Yüz Tanıma

Parmak İzi Sensörü ve Yüz Tanıma Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ve 8 MP (f/2.2)

50 MP (f/1.8) ve 8 MP (f/2.2) Ön Kamera: 32 MP (f/2.4)

Huawei Mate 80, Huawei Mate 80 Pro, Huawei Mate 80 Pro Max ve Huawei Mate X7 ile birlikte tanıtılan Huawei MatePad Edge, 14.2 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekran üzerinde 2080 x 3120 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık ve 264 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yüksek PPI değeri sayesinde uzun süreli okuma ve araştırma sırasında göz yorgunluğu minimum seviyede oluyor. Yüksek parlaklık seviyesi ise yüksek gün ışığının altında bile ekranı net bir şekilde görmenize imkân tanıyor.

HarmonyOS 5.1 işletim sistemi ile birlikte gelen cihaz, 12.900 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Ayrıca 140W hızlı şarj desteği sunuyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde çalışmalarınız hiç kesintiye uğramadan uzun bir süre boyunca cihazı kullanabiliyorsunuz. Hızlı şarj ise dev bataryayı oldukça kısa sürede şarj etme olanağı sağlıyor.

Cihaz, 16 GB, 24 GB ve 32 GB RAM seçenekleri ile geliyor. Depolama tarafında ise kullanıcıları 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçenekleri karşılıyor. 2'si 1 arada tablet, Bluetooth 5.2 ve USB Type-C desteği sunuyor. Parmak izi sensörü ve yüz tanıma özellikleri sayesinde güvenliği üst düzeye çıkarıyor.

Tabletin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut. Arka kamera 4K'ya kadar, ön kamera 1080P'ye kadar video kaydı yapabiliyor.

Cihaz hem bir tablet hem de PC olarak kullanılabiliyor. İki mod arasında sorunsuz geçiş yapmanıza imkân tanıyan model, klavye ve fare ile uyumlu çalışarak size tam anlamıyla bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunuyor. Dilediğiniz zaman klasik tablet olarak kullanılabilmesi, onu kusursuz hâle getiriyor.

Huawei MatePad Edge Fiyatı