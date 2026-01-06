Görenler Klavye Zannediyor Ama Aslında Bilgisayar!

Günümüzde bilgisayarlar taşınabilirlik ve performansları ile farklı ihtiyaçlara hitap ediyor ve tüketciler de bu iki unsura göre tercihte bulunuyor. Masaüstü bilgisayarlar genellikle yüksek performans sunsa da taşıması pek kolay olmuyor. Dizüstü bilgisayarlar ise hareket halindeyken kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu noktada mini bilgisayarlar ve all-in-one cihazlar kompakt boyutlarıyla hem taşınabilirliği hem de performansı bir araya getiriyor.

Küçük boyutuna rağmen güçlü performans sunan cihazlar ise popülaritesini giderek artırıyor. Dev üreticilerse bu ilgiye kayıtsız kalmıyor. Daha önce birkaç mini bilgisayar çıkaran HP, şimdi dikkat çekici bir ürün daha tanıttı. Öyle ki şirket, ilk bakışta bir klavye gibi görünen ancak all-in-one bilgisayar olan HP EliteBoard G1a modelini duyurdu. İşte HP EliteBoard G1a özellikleri...

HP EliteBoard G1a Özellikleri

Her yıl ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve birçok üreticinin yeni ürünlerini tüketicilerin karşısına çıkardığı CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı, 2026'da da devam ediyor. Teknoloji dünyasınnı kalbinin attığı CES 2026'da şimdiye kadar birçok üretici sahne aldı. HP de kısa süre önce EliteBoard G1a adlı all-in-one bilgisayarını tanıttı.

Yukarıda görebileceğiniz gibi klavye içine yerleştirilmiş bu bilgisayar, bir kablo aracılığıyla monitöre bağlanarak hızlıca kurulabiliyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği yerleşik yapay zekâ desteği. Öyle ki AI özellikleri sayesinde birçok işlem doğrudan sistem üzerinde gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca Windows Copilot+ için optimize edildiği belirtiliyor. Bu nedenle marka ürünü yalnızca bir bilgisayar değil, AI bilgisayar olarak tanımlıyor.

HP EliteBoard G1a özelliklerine baktığımızda klavye gibi görünen cihazın dikey yüksekliği 1,8 cm, ağırlığı ise kullanıcının donanım tercihlerine göre 676-767 gram arasında değişiyor. İşlemci seçenekleri AMD Ryzen AI 5 330 veya Ryzen AI 7 350 Pro, GPU ise entegre AMD Radeon 800 serisi ile sağlanıyor. RAM tarafında 32 GB eMMC ve 64 GB opsiyonları mevcut.

Bilgisayar iki adet 4K monitörü destekliyor. Pil ömrü aktif kullanımda 3,5 saat, bekleme modunda ise 2 güne kadar dayanabiliyor. Ayrıca MIL-STD 810 askeri standartlarına uygun dayanıklılığı ile öne çıkıyor.

Gri renk seçeneğiyle gelen cihazın dar kasaya sahip olmasına rağmen soğutma sistemi de oldukça etkili. Alt tarafta hava girişi için bir hava ızgarası bulunuyor, hava çıkışı ise fonksiyon tuşlarının arasından yapılıyor. Model sessiz çalışması sayesinde TUV sertifikası da almış durumda. Yani rahatsız edici fan sesi yok.

HP EliteBoard G1a özellikleri şu şekilde sıralandı:

İşlemci: AMD Ryzen AI 5 330 / AMD Ryzen AI 7 350 PRO

AMD Ryzen AI 5 330 / AMD Ryzen AI 7 350 PRO GPU: Entegre AMD Radeon 800 serisi

Entegre AMD Radeon 800 serisi RAM: 32 GB eMMC / 64 GB

32 GB eMMC / 64 GB Depolama: 32 GB eMMC / 2 TB’a kadar SSD

32 GB eMMC / 2 TB’a kadar SSD Ekran Desteği: 2 adet 4K monitör

2 adet 4K monitör Kalınlık: 1,80 cm

1,80 cm Ağırlık: 676–767 gram

676–767 gram Renk: Eclipse Gray (Tutulma Grisi)

Eclipse Gray (Tutulma Grisi) Klavye Özellikleri: Lattice-free (tuş arası boşluksuz), tam numerik tuş takımı, arka aydınlatma, isteğe bağlı parmak izi okuyucu

Lattice-free (tuş arası boşluksuz), tam numerik tuş takımı, arka aydınlatma, isteğe bağlı parmak izi okuyucu Dayanıklılık: Dökülmelere dayanıklı, MIL-STD 810 askeri standartlarına uygun

Dökülmelere dayanıklı, MIL-STD 810 askeri standartlarına uygun Batarya: Aktif kullanımda 3,5+ saat, bekleme modunda 2+ gün

HP EliteBoard G1a fiyatı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki aylarda açıklanması muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? HP EliteBoard G1a özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.