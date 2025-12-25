2026'da PC Fiyatları Artacak mı? Dev Markalar Krize Karşı Harekete Geçti!

Yapay zeka teknolojilerine olan ilginin patlama yapması donanım dünyasında dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Sektörden gelen son bilgiler 2026 yılında bilgisayar pazarında kartların yeniden dağıtılacağına işaret ediyor.

Ortaya çıkan yeni raporlara göre, dünyanın en büyük PC üreticilerinden biri yaklaşan RAM krizine karşı elini çabuk tutarak devasa bir stok hamlesi gerçekleştirdi. Kulislerde konuşulanlara göre bu gizemli şirket, sektörün devleri Samsung, SK Hynix ve Micron ile masaya oturdu ve 2026 yılına kadar olan RAM tedariki için anlaşma sağladı. İşte detaylar!

Lenovo veya HP RAM Krizine Karşı Elini Çabuk Tuttu

Sızdırılan bilgilere göre, söz konusu anlaşmayı yapan şirketin HP veya Lenovo olduğu tahmin ediliyor. Bildiğiniz üzere yapay zeka modellerinin doymak bilmeyen donanım iştahı, bellek maliyetlerini şimdiden yukarı çekmeye başladı. Eğer iddialar doğruysa bu dev üretici kendini garantiye alarak üretim bandını yavaşlatmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Hatırlayacağınız üzere Lenovo, geçtiğimiz ay bellek stoklarını yüzde 50 oranında artırdığını duyurmuştu. Bu durum yapılan anlaşmanın arkasındaki ismin Lenovo olma ihtimalini güçlendiriyor. Ancak şirket iddialara konu olan bu dev anlaşmaya rağmen 2026 yılı için yine de fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu öngörüyor.

Bilgisayar Fiyatları İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Peki, Lenovo ve HP gibi markaların RAM krizine karşı uyguladığı hamleler 2026 yılında bilgisayar fiyatlarının artmasını engelleyebilecek mi? Uzmanlara göre büyük bir üreticinin stokları kapatması ilk bakışta o marka için olumlu görünse de sektörün geri kalanı için tablo pek de iç açıcı değil.

Araştırma şirketleri tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılında üst düzey bir dizüstü bilgisayarın malzeme maliyetinin yüzde 23'ünü DRAM ve SSD'ler oluşturacak. Artan donanım krizi ile beraber özellikle yılın ikinci çeyreğinde ciddi fiyat dalgalanmaları bekleniyor.

Mevcut tablo dev üreticilerle rekabet etmeye çalışan daha küçük bilgisayar markalarını ve kendi sistemini toplayan bireysel kullanıcıları zor durumda bırakabilir. Öyle ki Maingear gibi bazı üreticiler şimdiden "Bilgisayar almak için kendi RAM'ini getir" gibi ilginç kampanyalarla krize çözüm aramaya başladı bile.

Eğer HP veya Lenovo bu devasa anlaşmayı gerçekten yaptıysa fiyat dalgalanmalarından bir nebze olsun korunabilirler. Ancak bu maliyet avantajının son kullanıcıya indirim olarak yansıyıp yansımayacağını zaman gösterecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tüketiciler artan ürün fiyatlarına karşı ne gibi alternatiflere yönelmeli? Yorumlarda buluşalım.