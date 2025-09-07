Telefonları Dakikalar İçerisinde Şarj Eden Powerbank Tanıtıldı: 100W Şarj Hızına Sahip!

Son dönemde piyasaya sürdüğü akıllı telefon aksesuarlarıyla beğeni toplayan Huawei kısa bir süre önce yeni bir powerbank modelini tanıttı. Huawei 100W 12000 Powerbank adını taşıyan yeni cihaz, rekor seviyedeki şarj hızı ve devasa bataryası sayesinde rakiplerinden sıyrılıyor.

Huawei 100W 12000 Powerbank Neler Sunuyor?

Yeni powerbank, 100W'lik şarj hızı sayesinde UFCS 1.2 (Evrensel Hızlı Şarj Standardı) sertifikasını alan ilk taşınabilir şarj cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Çin'in zorunlu CCC, AB'nin CE ve uluslararası CB güvenlik sertifikalarına sahip olan cihaz hemen hemen her bölgede ve hatta uçaklarda bile güvenle kullanılabiliyor.

15.7 mm'lik ince gövdesine rağmen 12.000 mAh'lik devasa bir kapasiteye sahip olan powerbank, tek bir bağlantı noktası üzerinden 100W'a kadar güç çıkışı sağlayabiliyor. Şirketin iddiasına göre, cihaz bu hızla 5500 mAh'lık bir batarya sahip olan Huawei Mate 70 serisinin Pro modelini sadece 10 dakikada %42 oranında şarj edebiliyor.

Huawei 100W 1200, aynı anda iki farklı cihazı şarj etme imkanı sunan çift bağlantı noktası ve dinamik güç dağıtımı özellikleriyle oldukça esnek bir kullanım vadediyor. PD, PPS, QC ve SCP gibi çeşitli şarj protokollerini destekleyen cihaz, sadece Huawei cihazlarıyla değil aynı zamanda dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kulaklıklar ve hatta oyun konsollarıyla bile uyumlu çalışabiliyor.

Huawei 100W 12000 Powerbank'in Fiyatı Ne Kadar?

En iyi powerbank modelleri arasında görülen yeni Huawei 100W 12000'ün Çin'deki fiyatı 55 dolar olarak açıklandı. Modern Siyah ve Seramik Beyaz renk seçenekleriyle raflardaki yerini alan cihazın küresel pazara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Peki siz Huawei'nin yeni powerbank modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.