OnePlus'ın Yeni Telefonu Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

OnePlus'nın yeni amiral gemisi Ace 6 Ultra, Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OnePlus Ace 6 Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Ace 6 Ultra, PMB110 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 3 bin 159 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 694 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Telefon ayrıca 12 GB RAM seçeneğine de sahip olacak.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde 3000 üzeri bir puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda son derece akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Çoklu çekirdek testinde 9 bin 694 puan alınması, cihazın günlük işlerin yanı sıra oyun oynamak ve video düzenlemek gibi ağır işleri de rahatlıkla yerine getirebileceği anlamıan geliyor.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB ve 16 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Batarya: 8.600 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Ana Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 16 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus Ace 5 Ultra'da 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Ace 5 Ultra'nın parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekranda ayrıca renklerin çok canlı olduğunu belirtelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm yani nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Söz konusu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada Dimensity 9500 daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin önceki modeli Ace 5 Ultra'da ise Dimensity 9400+ mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 8.600 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Bu arada önceki modelde 6.700 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6 Ultra, 28 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Telefon için ayrıca bir kontrolcü de satışa sunulacak. Bu kontrolcü sayesinde mobil oyunlar çok keyifli bir şekilde oynanabilecek. Serinin bir önceki modeli olan OnePlus Ace 5 Ultra, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 5 Ultra satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ace 5 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 5 Ultra için 2 bin 499 yuan (16 bin 456 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Ace 6 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2 bin 700 yuan (17 bin 779 TL) civarı bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Ace 6 Ultra'nın en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere ve yoğun efetklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise karanlık sahnelerde grileşme probleminin olmaması. Renklerin de çok canlı olduğunun altını çizeyim. Benim için bir telefonda batarya kapasitesi oldukça önemli. Ace 6 Ultra, yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.