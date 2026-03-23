Huawei 50 MP Kameralı Telefonunu Tanıttı! 6620 mAh Bataryası Var

Huawei bugün teknik özellikleriyle ve düşük fiyatıyla kullanıcıların ilgisini çeken Enjoy 90 Plus modelini tanıttı. Çinli markanın yeni ürünü 256 GB depolama, 50 megapiksel kamera ve 6.67 inçlik bir ekranla geliyor. İşte akıllı telefonla ilgili merak edilen detaylar!

Huawei Enjoy 90 Plus Özellikleri Neler?

Ekran : 6,67 inç LCD, 16,7 milyon renk

: 6,67 inç LCD, 16,7 milyon renk Ekran Çözünürlüğü: 1604 × 720 piksel

1604 × 720 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 50 MP, f/1.8

: 50 MP, f/1.8 Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

8 MP, f/2.0 Video Çekim : 4K

: 4K Pil Kapasitesi: 6620 mAh

6620 mAh Şarj : 40W hızlı şarj

: 40W hızlı şarj Pil Süreleri: 30 saat cihazda video izleme, 24 saat çevrimiçi video izleme, 60 saat çevrimiçi müzik, 34 saat arama

30 saat cihazda video izleme, 24 saat çevrimiçi video izleme, 60 saat çevrimiçi müzik, 34 saat arama Depolama : 128GB veya 256GB

: 128GB veya 256GB RAM : Henüz açıklanmadı

: Henüz açıklanmadı İşletim Sistemi: HarmonyOS 6

HarmonyOS 6 Renk Seçenekleri: Siyah, Deniz Mavisi, Beyaz

Huawei Enjoy 90 Plus Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Enjoy 90 Plus'ta 6,67 inç, 1604 × 720 piksel piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan IPS LCD bir panel yer alıyor. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorlar. Öte yandan bugün tanıtılan serinin 90 Pro Max modelinde ise 2752 × 1272 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen 6.84 inçlik OLED bir panel kullanılıyor.

Huawei Enjoy 90 Plus İşlemcisi Nasıl?

Şirket Enjoy 90 Pro Max'teki gibi işlemci ismine değinmedi. Ancak geçmiş raporlara göre üründe Kirin 8000 yonga seti mevcut olacak. Bu yonga seti 7 nm mimariyle üretildi. Aynı zamanda bir adet 2.4 GHz, üç adet 2.18 GHz ve dört 1.84 GHz çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G610 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu donanım halihazırda Huawei Nova 14 ve Nova Flip gibi modellerde kullanılıyor. Öte yandan oyun performansına gelecek olursak Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 gibi amiral gemisi düzeyinde olmasa da PUBG Mobile ve Mobile Legends gibi mobil oyunlarda akıcı bir performans sergileyebiliyor.

Huawei Enjoy 90 Plus Kamerası Nasıl?

Akıllı telefonda f/1.8 diyafram aralığına sahip 50 megapiksel ana kamera bulunacak. Önde ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası karşımıza çıkacak. Cihazın kamerasının 4K 30 FPS video kaydı yapabildiğini belirtelim. Bu da kullanıcılara orta düzeyde bir performans sunuyor diyebiliriz.

Huawei Enjoy 90 Plus Bataryası Nasıl?

Huawei Enjoy 90 Plus'ta 40W hızlarını destekleyen 6.620 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Şirketin iddiasına göre modelin pili 30 saate kadar video izleme, 60 saate kadar müzik dinleme ve 34 saate kadar arama imkanı sunuyor. Enjoy 90 Pro Max'teki 8500 mAh'lik batarya kadar olmasa da kullanıcılar ortalamanın üzerinde bir batarya performansı alacak.

Huawei Enjoy 90 Plus Fiyatı Ne Kadar?

Cihaz, siyah, deniz mavisi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alıyor. Bununla birlikte, 128 depolama için 1499 yuan (vergisiz 9.568 TL) ve 256 GB versiyonu için ise 1799 yuanlık (11.591 TL) bir fiyat etiketi belirlendi. Bunlara ülkemizdeki vergileri de dahil edersek sırasıyla 19.440 TL ve 23.510 TL'ye denk geliyor.

Huawei Enjoy 90 Plus Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei tarafından henüz Enjoy 90 Plus'ın globale gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Bunun dışında ürünün Türkiye pazarında satışa çıkma ihtimali ise oldukça düşük diyebiliriz. Zira Çinli marka halihazırda ülkemizde sadece Mate, Pura ve Nova serilerini satıyor.

Editörün Yorumu

Akıllı telefon teknik özelliklerini göz önüne aldığımızda klasik bir giriş-orta segment ürünü diyebilirim. Şu an için RAM ve işlemci detaylarını bilmesek de 6,67 inç boyutlarındaki ekranı, 6620 mAh'lik pili ve 50 megapiksel kamerasıyla telefonlara ayıracak çok fazla bir bütçesi olmayanlar için ideal gibi görünüyor.