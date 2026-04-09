Huawei 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonunu Tanıttı! 6.620 mAh Pili Var

Huawei, kısa süre önce Enjoy 90m Plus modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Akıllı telefon, 120Hz ekranı, 50 megapiksel kamerası ve 6,620 mAh'lik piliyle dikkat çekiyor. İşte Enjoy 90m Plus özellikleri!

Huawei Enjoy 90m Plus Özellikleri Neler?

Ekran: 6.67 inç LCD

Ekran Çözünürlüğü: HD+ çözünürlük

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Kirin 8000

İşletim Sistemi: HarmonyOS 6.0

Depolama: 128GB / 256GB seçenekleri

Arka Kamera: 50MP ana kamera

Ön Kamera: 8MP selfie kamerası

Batarya: 6620 mAh

Şarj: 40W Turbo süper hızlı şarj

Huawei Enjoy 90m Plus Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Enjoy 90m Plus modelinde 6.67 inç boyutlarında, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan LCD bir yer alıyor. Hatırlanacağı üzere geçen ay satışa çıkan Enjoy 90 modelinde de aynı ekran özelliklerine yer verilmişti.

Çözünürlüğü HD+ olması akıllı telefonun bulunduğu segmenti dikkate aldığımızda bizleri çok fazla şaşırtmadı. Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi Enjoy 90 modelinde de aynı çözünürlük tercih edilmişti. Bununla birlikte yenileme hızlarının 120Hz olması kullanıcılara fazlasıyla akıcı bir ekran deneyimi sunacağı anlamına geliyor.

Huawei Enjoy 90m Plus İşlemcisi Nasıl?

Cihazda Kirin 8000 işlemcisi yer alıyor. 7 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yonga seti, 2.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.18 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.84 GHz hızında çalışan dört çekirdekten oluşuyor. Ayrıca Mali-G610 MC4 grafik birimine de ev sahipliği yapıyor.

Burada nm (nanometre) teknolojisinin işlemci üzerindeki transistörlerin boyutunu ve birbirlerine olan mesafeyi ifade ettiğini belirtelim. Üretim sürecinde bu değerin küçülmesi, işlemcilerin daha az enerji tüketmesine ve daha yüksek performans sunmasına olanak tanıyor.

Yani günümüzde 2 nm teknolojisiyle geliştirilen Exynos 2600 gibi yonga setlerinin olduğunu dikkate aldığımızda 7 nm'lik Kirin 8000 amiral gemisinden ziyade giriş segmente daha yakın bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Oyun performansı konusunda çok iddialı olmasa da Genshin Impact ve Mobile Legends gibi mobil yapımlarda yaklaşık 30 FPS seviyesinde bir deneyim sunabiliyor.

Huawei Enjoy 90m Plus Kamerası Nasıl?

Akıllı telefonda 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Enjoy 90 modelinde de aynı kamera özellikleri tercih edilmişti. Burada kamera tarafında belirgin bir yenilik olmadığını söyleyebiliriz.

Huawei Enjoy 90m Plus Bataryası Nasıl?

Huawei Enjoy 90m Plus, 40W hızlı şarj desteğine sahip 6620 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu pil kapasitesi her ne kadar devasa büyüklükte olmasa da kullanıcıları gün içinde sürekli şarj cihazı aramaktan kurtaracağını söyleyebiliriz.

Huawei Enjoy 90m Plus Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Maalesef Huawei Enjoy 90m Plus modelinin fiyatıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak burada Enjoy 90'ın 1.299 yuan (8.456 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satıldığını göz önüne aldığımızda Enjoy 90m Plus'ın da 1.199 yuan (7.805 TL) seviyelerinden satılabileceğini söyleyebiliriz. Buna Türkiye'deki vergileri dahil ettiğimizde 14.800 TL'ye denk geliyor.

Huawei ülkemizde çok sayıda modelini satsa da maalesef Enjoy serisini burada fazla göremiyoruz. Bu nedenle yaklaşan Enjoy 90m Plus modelinin Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin bir hayli düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Huawei Enjoy 90m Plus, akıllı telefonlara çok fazla bütçe ayırmak istemeyenler için ideal bir seçenek olacak gibi görünüyor. Özellikle 120Hz ekranı, 6620 mAh pili ve 50 megapiksel kamerasıyla basit ihtiyaçları karşılayabilecek yetenekte olduğunu düşünüyorum.