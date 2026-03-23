120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! Kirin İşlemci ve Dahası

Huawei, Enjoy 90 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Tanıtımla beraber Enjoy 90'ın tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Bütçe dostu cihazda orta segment bir Kirin işlemcisi bulunuyor. HarmonyOS 6.0 işletim sistemi ile birlikte gelen telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatelri üzerinde topluyor.

Huawei Enjoy 90'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1604 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: LCD

İşlemci: Kirin 8000A

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.620 mAh

Hızlı Şarj: 40W

İşletim Sistemi: HarmonyOS 6.0

Huawei Enjoy 90'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Huawei Enjoy 90'da 7 nm üretim süreciyle geliştirilen Kirin 8000A işlemcisi bulunuyor. Sekiz çekirdekten oluşan bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere popüler pek çok oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

Kirin 8000A işlemcisi daha önce Huawei Enjoy 70X'te de tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Huawei Enjoy 80'de ise Kirin 710A bulunuyor. 14 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.0 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek ve 1.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. Bu işlemci ise Subway Surfers City ve Candy Crush Saga gibi oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabiliyor.

Huawei Enjoy 90'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Enjoy 90, 6,67 ekran büyüklüğüne sahip. Telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük, 850 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, menüler arasında gezinirken ve oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Huawei Enjoy 80'de ise 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Dolayısıyla yeni telefonun yenileme hızı tarafında önemli bir artış yaşandığını görüyoruz.

Huawei Enjoy 90'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera yer alıyor. Bu kameranın 10x dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olduğunu belirtelim. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Enjoy 90'da portre, gece, ağır çekim ve panorama dahil olmak üzere çeşitli kamera modları da mevcut. Bu modlar, daha kaliteli görüntüler elde edilmesine yardım ediyor. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Enjoy 80'in ayrıca 1080p çözünürlükte video kaydı yapabildiğinin altını çizelim.

Huawei Enjoy 90'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Bütçe dostu telefon, 6.620 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Enjoy 90 ayrıca 40W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Enjoy 80'de de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti. Enjoy 70X'te ise 6.100 mAh batarya kapasitesi ve 40W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Huawei Enjoy 90 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Enjoy 90'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Huawei Mate X7 ve Nova 14 Pro dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor ancak Enjoy serisi satılmıyor. Dolayısıyla Enjoy 90'ın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa Enjoy 90 Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

Huawei Enjoy 90'ın Fiyatı Ne Kadar?

128 GB Depolama: 1.299 yuan (8.361 TL)

256 GB Depolama: 1.599 yuan (10.292 TL)

Huawei Enjoy 90'ın 1.299 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 8.361 TL'ye denk geliyor. Eğer bu telefon Türkiye'de satışa sunulursa tahmini vergili fiyatı 17 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Teknik özellikleri ve fiyat etiketini göz önünde bulundurduğumda Huawei Enjoy 90'ın günlük kullanım için gayet mantıklı bir telefon olduğunu düşünüyorum. Uygun fiyata 120Hz yenileme hızını deneyimlemek önemli bir avantaj. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına geçiş yaptığımda aradaki farklı belirgin şekilde hissetmiştim.

6.620 mAh batarya kapasitesinin günlük kullanım için yeterli bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. 40W hızlı şarj teknolojisinin ise bu batarya için yeterli olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak bu telefon sosyal medya kullanmak, internette gezinmek ve mobil oyun oynamak gibi aktiviteler için ihtiyaçları karşılayacaktır.