Huawei’den Apple’ın Katlanabilir iPhone Planlarını Bozacak Hamle!

Son dönemlerde geniş ekranlı katlanabilir telefonlara olan ilgi hızla yükselirken Apple’ın da bu pazara adım atmaya hazırlandığı konuşuluyor. Katlanabilir iPhone söylentileri gündemde kalmaya devam ediyorken, bu kez Huawei cephesinden dikkat çeken bir bilgi geldi.

Şirkete yakın kaynaklara göre Huawei, doğrudan Apple’ın katlanabilir modeliyle rekabet edecek yeni ve geniş ekranlı bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. İşte ortaya çıkan ilk bilgiler...

Huawei'den Geniş Ekranlı Katlanabilir Akıllı Telefon Geliyor

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, Çin’in önde gelen üreticilerinden birinin alışılmışın dışında yani oldukça geniş ekranlı yeni bir katlanabilir telefonu test aşamasına soktuğunu açıkladı.

Paylaşılan bilgilerde marka adı verilmemiş olsa da detaylar, bu yeni modelin yüksek ihtimalle Huawei tarafından geliştirildiğine işaret ediyor.

Aktarılan bilgilere göre telefon, açıldığında 7,6 inçlik büyük bir ekran sunacak. Dış tarafta ise 5,5 inçlik kapak ekranı yer alacak. Ekranların 14:10’a yakın en-boy oranı, cihaz açıldığında yatay bir tablet hissi verecek kadar geniş bir görüntü alanı sunacak. Ayrıca cihazın üst seviye bir işlemciyle çalışacağı, yaklaşık 6000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacağı ve periskop telefoto kamerayla geleceği belirtiliyor.

Huawei zaten katlanabilir telefon üretiyor. Yani pazara yeni girmeyecek. Ancak iddia edildiği kadar geniş ekranlı bir model şimdiye kadar karşımıza çıkmamıştı. Şirketin böyle bir tasarıma yönelmesinin en büyük nedeni ise rekabet olarak gösteriliyor.

Apple’ın uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone modelinin açıldığında 7,8 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Huawei’nin 7,6 inçlik geniş ekranlı telefonu da bu açıdan doğrudan Apple’ın yeni mobil cihazına rakip olacak gibi görünüyor.

