Huawei Mate 30 Serisi Android Sisteme Sahip Olabilir

Birkaç ay içerisinde sunulacak Mate 30 serisinin Android belirsizliği devam ediyor olsa da, Trump yönetiminin vereceği izinle birlikte yeni Huawei'lerin Android kullanması mümkün. Peki konu hakkında Huawei ne diyor?

Huawei başkanı Liang Hua, Huawei'nin tasarladığı işletim sistemini kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda doğrudan cevap vermekten kaçındı. Önceliklerinin Android olduğunu ifade eden Hua, “ABD, Android işletim sistemini kullanmamıza izin veriyorsa, bu her zaman tercih edeceğimiz seçenektir" şeklinde konuştu.

Trump Yönetimi Huawei Ambargosunu Kaldırabilir

Çinli üretici Huawei önümüzdeki iki ay boyunca Android lisansı alamazsa mecburen kendi sistemini kullanması gerekecek. Fakat Başkan Trump bile son günlerde yasağı kaldırmaya yakın söylemlerde bulunarak Huawei’ye izin verecek gibi görünüyor, bu durum ise Google gibi Amerikan şirketleriyle Huawei alışverişinin önünü açar.

ABD'ye Rağmen Huawei Büyüyor

Tanıtılması en muhtemel olan Mate 30 serisinin hala Android veya hangi sistemi kullanacağı belirsiz olsa da, konu hakkında Huawei Başkanı şunları aktardı:

“Yeni ürün lansman vakti gelince o zamana kadar ne kadar hazır olduğumuzu kendi gözlerinizle görebileceksiniz. ABD yasağına rağmen Huawei büyümeye devam ediyor ve pazarın en çok satan markalarından olmayı başarıyor."